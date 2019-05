Moise Kean, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri al termine di questa stagione, il suo agente Mino Raiola studia la strategia.

Nella stagione appena conclusa Moise Kean è stata una delle note liete di questa Juventus, alla corte di Massimiliano Allegri. L’attaccante classe 2000, quasi, in ogni gara nella quale è stato chiamato in causa, prendendo anche una maglia da titolare nella Nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore, ora, sta trattando il rinnovo fino al 2024 con la società bianconera ma Mino Raiola, suo agente, vuole prima parlare con il nuovo allenatore. Ci sono alcune offerte dall’estero per l’attaccante della vecchia signora, e verranno valutate: Liga, Bundesliga e Ajax.

Juventus, possibile partenza per Kean

Moise Kean, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri al termine di questa stagione, molto importante per lui. L’ex Hellas Verona dovrebbe firmare, con la vecchia signora, un rinnovo contrattuale fino al 2024 ma non è ancora convinto. – Riporta Il Corriere di Torino – Il suo agente Mino Raiola, infatti, vuole prima parlare con la società e con il nuovo allenatore, che arriverà presto, per capire quanto minutaggio potrebbe avere l’attaccante della nazionale italiana. Il possibile rinnovo sarebbe da 2 milioni di euro a stagione ma verrà firmato solo se ci saranno buone prospettive, altrimenti verranno valutate le offerte dall’estero per il classe 2000.

