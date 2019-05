Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe lasciare i viola al termine di questa stagione, con i bianconeri che sono alla finestra.

La Juventus ha cominciato a scrutare il terreno per il calciomercato, nonostante la dirigenza stia aspettando di annunciare il nuovo allenatore. Uno dei giocatori che interessa, maggiormente ai bianconeri è senza dubbio Federico Chiesa della Fiorentina. L’attaccante viola, e della Nazionale, vorrebbe trasferirsi a Torino ma in vantaggio su di lui ci sarebbe l’Inter, con un’offerta da 50 milioni più il cartellino di Karamoh. Nelle prossime settimane ci saranno, senza dubbio, novità importanti su questa situazione.

Juventus, Chiesa resta una pista viva

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe lasciare la squadra toscana al termine di questa stagione, abbastanza positiva per lui. I viola, infatti, hanno rischiato la retrocessione, salvandosi all’ultima giornata, ma l’attaccante nell’arco della stagione ha tenuto un livello molto buono delle sue prestazioni, attirando su di sé l’interesse delle big del nostro campionato. La Roma, ora, non è sulle sue tracce mentre sono rimaste la Juventus e l’Inter. Secondo le indiscrezioni di TuttoMercatoWeb, pare che la società nerazzurra abbia offerto 50 milioni di euro più Yann Karamoh, offerta interessante per la Fiorentina. Il giocatore, figlio d’arte, a oggi preferirebbe però andare a giocare nella Juventus.

