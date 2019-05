Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare la Liga al termine di questa stagione, deluso dalle sue prestazioni altalenanti della stagione.

La Juventus potrebbe essere una delle pretendenti per Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona che è in uscita dalla Spagna. L’ex Liverpool, infatti, in questa stagione non ha fatto benissimo, con tanti alti e bassi, e potrebbe decidere di lasciare i blaugrana per una nuova avventura. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica, parlano di un interessamento reale dei bianconeri per il brasiliano, ma il tutto potrebbe realizzarsi soltanto dopo l’annuncio del nuovo allenatore.

Juventus, bianconeri in corsa per Coutinho

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare la Spagna dopo questa stagione, fatta di alti e bassi per lui e i blaugrana. E’ arrivato in Catalogna con altre aspettative, con la voglia di trascinare la squadra verso traguardi importanti, anche in Champions League. Secondo il Mundo Deportivo, sulle sue tracce, ci sarebbero il Paris Saint–Germain, la Juventus, il Manchester United e il Chelsea se dovessero sbloccargli le trattative. Per quanto riguarda i bianconeri bisogna mantenere il profilo basso sull’interessamento, perché sarebbe una spesa importante e c’è da capire quale tipo di calciomercato vogliono fare Andrea Agnelli e Fabio Paratici.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK