Paulo Dybala lascia la Juventus? Secondo alcune indiscrezioni arrivate direttamente dall’Inghilterra, il Manchester United si sarebbe mosso per strappare la Joya alla Juventus. Sull’attaccante argentino anche il Bayern Monaco.

Dybala conteso da Manchester United e Bayern Monaco

Bisogna aspettare l’arrivo del nuovo allenatore della Juventus per capire se Paulo Dybala resterà in bianconero o lascerà la Vecchia Signora. Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United è pronto all’assalto per Paulo Dybala. I Red Devils sono pronti offrire 85 milioni di sterline, 5 milioni in più dei tedeschi, alla Juventus per assicurarsi l’argentino. I bianconeri ascolteranno ogni proposta.

Il Manchester United ha un’ipotetica arma in più: Paul Pogba. La Juventus vorrebbe riportare il francese a Torino e potrebbe anche chiedere uno scambio con conguaglio ai Red Devils che sono pronti a fare follie per l’argentino. Si aspetta l’annuncio del nuovo allenatore e dopo si vedrà che mercato sarà.

