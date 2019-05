Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, vorrebbe restare in nerazzurro anche la prossima stagione, Antonio Conte ne chiede invece la cessione.

L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi potrebbe cambiare maglia a partire dalla prossima stagione, dopo i tanti problemi avuti in questa stagione con l’ambiente. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha nell’argentino un pupillo e lo vorrebbe a Torino nella prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a offrire circa 70 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri.

Juventus, Icardi verso Torino?

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe essere uno dei grandi colpi della Juventus della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante argentino, infatti, ha riferito alla società nerazzurra la sua volontà di restare, nonostante i tanti problemi di questa stagione. L’arrivo di Antonio Conte in panchina ha però cambiato le carte in tavola, l’allenatore pugliese ha infatti chiesto che il numero 9 venga ceduto al più presto, rimpiazzandolo con Romelu Lukaku. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti con 70 milioni di euro a portarlo a Torino, a partire dalla prossima stagione. Bisognerà, quindi, capire nelle prossime settimane se i dirigenti nerazzurri riusciranno a convincere l’attaccante ad accettare la nuova sistemazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK