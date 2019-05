Maurizio Sarri verso la Juventus sembra ormai cosa fatta. Infatti, lo si percepisce da qualche giorno, ma proprio al termine della finalissima di Baku, il tecnico toscano si lascia scappare una dichiarazione che fa capire molto del suo futuro.

L’allenatore del Chelesa è stato portato a parlare del suo passato al Napoli e alla possibilità di poter allenare al Juventus nella prossima stagione. Gli è stato sottolineato che per alcuni tifosi azzurri questo potrebbe essere considerato quasi un tradimento, ma proprio il tecnico dei Blues ha voluto precisare che non sarebbe da considerlo tale. L’intervista a Sky sport non lascia dubbi, Maurizio Sarri è ad un passo dalla Juventus.

Sarri sempre più vicino alla Juventus

Il tecnico toscano, intervistato dal giornalista Nebuloni su Sky Sport si lascia scappare alcune dichiarazioni che fanno capire il suo futuro. Alla domanda: “Ai tifosi del Napoli che ti implorano di non andare alla Juventus cosa vuoi rispondere?”, l’allenatore dei blues ha risposto:“Loro sanno quanto amo la città Napoli e la gente di Napoli, cosi come rispetto la società, ma in questa professione si possono fare scelte diverse. Quando lasciai il Napoli avevo promesso di non andare direttamente ad una squadra italiana e così è stato…”.

Che effetto le fa essere accostato proprio alla Juventus, grande rivale dei partenoei? Sarri risponde: “In questo periodo sono dato per certo alla Roma, al Milan e ora alla Juventus. Finchè è scritto solo sul giornale non ha importanza. Nei prossimi giorni ci incontriamo con la società e parleremo del futuro e valuteremo il tutto.”

