Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, in un’intervista ha parlato di Maurizio Sarri, toccando anche il possibile futuro in Italia, alla Juventus.

L’allenatore della Juventus resta ancora una cosa difficile da capire, dall’ambiente bianconero riescono a mascherare, al meglio, ogni mossa. Sono tanti, ancora, i nomi che sono sul taccuino dei bianconeri, da Sarri a Guardiola, passando per Simone Inzaghi e José Mourinho. A oggi, però, il favorito numero uno per prendere l’eredità di Massimiliano Allegri sembra essere Maurizio Sarri, attualmente al Chelsea.

Juventus, Benitez parla di Sarri

Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, con un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Maurizio Sarri e del suo successo in Europa: “Maurizio sulla panchina della Juventus? Lo vedo come un grande, in questa stagione ha vinto l’Europa League, diciamo che posso dire solo questo. Sul suo passaggio, invece, non posso dire nulla”. Resta ancora tanta incertezza, quindi, sul possibile nuovo allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. Per la dirigenza non sarà semplice sostituire Massimiliano Allegri, che in cinque anni sulla panchina della vecchia signora ha conquistato cinque scudetti e due finali di Champions League. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità importanti.

