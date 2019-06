Invasione di campo in Tottenham Liverpool. Durante la finalissima di Madrid un “Classico” siparietto a metà primo tempo. Una ragazza in costume nero ha fatto un’ingresso non autorizzato in campo attraversando per lungo il terreno di gioco.

Invasione di campo, Tottenham Liverpool: la FOTO della ragazza in costume

Arriva come spesso capita di vedere cose del genere durante la finalissima di Champions League. Infatti, nel corso del primo tempo tra Tottenham e Liverpool una ragazza in costume ha superato il primo controllo di sicurezza ed è entrata nel terreno di gioco. Al termine della corsa è stata fermata e accompagnata fuori dagli Steward del Wanda Metropolitano.

