Liverpool campione d’Europa 2018-19. Il Liverpool ha battuto 2-0 il Tottenham e ha vinto la 64ª edizione della UEFA Champions League, il più importante torneo del calcio europeo. Nella finale tutta inglese di Madrid, allo stadio Metropolitano.

Liverpool campione d’Europa, è la sesta Champions!

Reds in vantaggio dopo meno di due minuti grazie a un calcio di rigore segnato da Mohamed Salah concesso dopo appena trenta secondi. Gara bloccata, Liverpool che difende, e il Tottenham che non riesce a reagire. Poche, pochissime occasioni, per gli spurs un minimo di orgolgio soltanto nell’ultimo quarto d’ora, attaccando insistentemente e andando vicino al gol in un paio di occasioni.

Proprio nel momento migliore del Tottenham, il Liverpool ha chiuso la partita segnando a cinque minuti dal termine con l’attaccante belga Divock Origi entrato da pochi istanti al posto di Firmino.

