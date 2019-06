Emre Can ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. Il calciatore tedesco si è reso protagonista di un episodio che non tutti hanno gradito.

Su Twitter il forte centrocampista ha voluto fare i complimenti ai suoi ex colleghi del Liverpool: “Congratulazioni, sono orgoglioso di voi ragazzi soprattutto del Mister Klopp”. Parole che a Torino non hanno preso bene visto come è andata a finire in Champions League quest’anno.

Emre Can fa infuriare la Juventus, ecco perché…

I tifosi del Liverpool non hanno gradito altrettanto, feriti ancora dell’addio di un calciatore a cui tenevano molto. E hanno deciso così di dedicargli numerosi post prendendolo in giro per essersi perso la conquista della coppa dalle grandi orecchie persa l’anno scorso in finale.

