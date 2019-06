Guardiola resta al Manchester City anche per la prossima stagione spegnendo di fatto le speranza dei tifosi bianconeri che lo avevano sognato sulla panchina della Juventus.

Guardiola resta al Manchester City

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato intervistato da alcuni giornalisti spagnoli nell’intervallo della partita di basket Baxi Manresa-Real Madrid. Il tecnico dei citizens ha detto la sua su Ernesto Valverde: “A me sembra un grande allenatore al di là della grande amicizia che ci unisce. Ha fatto un lavoro molto buono. Sicuramente ha perso la Champions, ma tutti la perdiamo. È una competizione che una sola squadra vince. Una squadra che vince due campionati di fila e gioca un buon calcio merita di essere confermato. Il Barcellona resta sempre fedele al suo stile”.

Poi parlando del Liverpool, ha indirettamente confermato la sua permanenza in Premier League e quindi al Manchester City: “Klopp? Abbiamo una sana rivalità, ma non solo con lui. Ci sono cinque squadre molto forti in Premier League, è una competizione molto dura. La prossima stagione partiremo da zero e vedremo cosa succederà”. Una conferma sull’impossibilità di vederlo allenare la Juventus, che pertanto nelle prossime ore presenterà Maurizio Sarri.

