Ancora non è arrivata l’ufficialità per Sarri alla Juventus, ma continuano le voci e intanto due calciatori decidono di parlare.

In conferenza stampa con l’Italia ha parlato oggi Emerson Palmieri anche lui accostato alla Juventus. Questi ha specificato: “Certo è sempre difficile parlare di queste cose. Penso che per la stagione che abbiamo fatto insieme non sia facile, ma credo sia stata una buona stagione. Per me deve rimanere, ma nel calcio mai dire mai”.

Sarri alla Juventus, Calciomercato: Jorginho e Palmieri frenano

Ancora meno per il sottile va invece Jorginho che il tecnico si era portato dietro dal Napoli al Chelsea. In conferenza stampa questi specifica: “Credo sia stata un’annata sicuramente positiva. Al di là delle critiche che ci sono state, siamo arrivati terzi, abbiamo vinto l’Europa League e abbiamo giocato la finale di Carabao Cup. Penso sia stata una prima stagione positiva. Lui alla Juventus? Per i tifosi del Napoli sarebbe un tradimento”.

