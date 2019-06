Sarri lascia il Chelsea, questa l’indiscrizione che arriva direttamente dall’Inghilterra. I media britannici hanno confermato che il tecnico dei Blues e i bianconeri hanno trovato l’accordo per la firma da qualche settimana, ma si attendeva il via libera della società londinese, via libera che sarebbe arrivato in serata. Inizia dunque l’era Sarri alla Juventus!

Dall’Inghilterra arrivano conferme importanti sull’arrivo, dell’ormai ex tecnico dei Blues, sulla panchina della Juventus. L’ex allenatore del Napoli avrebbe già un accordo da qualche settimana con i bianconeri. E’ tutto pronto, dunque, per dare il via all’era di Sarri alla Juventus.

Si aspetta l’ok burocratico da Londra per l’annuncio della Juventus che dovrebbe arriva nelle prossime ore. Andrea Agnelli attende solo il via libera per emettere il comunicato ufficiale di presentazione del nuovo allenatore. La società bianconera ha aspettato la finale dell’Europa League prima di dare il via alla trattativa con il Chelsea per liberare il tecnico toscano. Ora manca si aspetta solo l’ufficialità.

