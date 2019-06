L’allenatore Juventus è il tema più caldo di questo periodo di calciomercato. Tutti vogliono sapere chi sarà il nuovo tecnico dei bianconeri, e il Ds della Juventus ha fatto il punto della situazione questo pomeriggio.

Paratici: “Abbiamo tre allenatori in lista, ma siamo tranquilli”

Fabio Paratici, questo pomeriggio ha ricevuto oggi a Napoli il premio Football Leader 2019 come miglior dirigente dell’anno. Il Chief Football Officer della Juventus ha risposto alle domande dei giornalisti, ma senza fare nomi sul prossimo allenatore: “Abbiamo un range di allenatori da valutare, non un solo tecnico, stiamo lavorando, ancora un po’ e poi ci sarà il nome, non c’è un limite di tempo, siamo molto tranquilli. Non saprei dire quando potremo chiudere la questione, ma siamo tranquilli, le idee le abbiamo chiare”.

Paratici parla anche di CR7: “Su Cristiano, non credo si possano fare altri commenti dopo 15 stagioni a questo livello. Ha portato alla Juve e a tutto il calcio italiano un nuovo entusiasmo e per questo dobbiamo ringraziare la Juventus e il presidente di poter vedere ogni domenica il più forte giocatore del mondo”.

