Chiesa alla Juventus sarà uno degli bianconeri la prossima stagione Agnelli e Paratici credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa e guardare al futuro e per non perder tempo hanno bloccato l’attaccante viola.



Chiesa-Juventus è fatta!

Non solo Federico Bernardeschi dalla Fiorentina, Paratici porta a Torino anche l’attaccante viola Federico Chiesa. Il giovane bomber sarà bianconero a partire dalla prossima stagione. Fabio Paratici porta a Torino l’attaccante della Fiorentina dopo averlo corteggiato già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola.

La Vecchia Signora, avrebbe chiuso per l’acquisto dell’attaccante della Fiorentina con un accordo di massima di cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Un grande colpo, quello bianconero, che portano a Torino uno degli under 23 italiani più forti.

