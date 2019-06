Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare in Italia, la Juventus studia la situazione.

La Juventus potrebbe puntare su Paul Pogba, come grande colpo, in vista della prossima stagione, per ripartire da zero. Il centrocampista del Manchester United, potrebbe decidere di lasciare la Premier League dopo una stagione, l’ultima, che non lo ha soddisfatto a pieno. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo.

Juventus, Pogba verso il ritorno

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo questa stagione, con molti alti e bassi per lui. Il centrocampista francese, infatti, nelle prima parte di stagione ha deluso le aspettative, sotto la guida di José Mourinho, giocando male e avendo molti problemi con l’allenatore. Dopo l’esonero del portoghese, e il conseguente arrivo di Ole Solskjaer, è tornato a essere il giocatore forte, e dominante, che tutti conoscono. Nella prossima stagione, però, potrebbe decidere di lasciare la Premier League che non gli ha dato molto, in termini di trofei, per tornare a vestire la maglia della Juventus, dove tutto è iniziato per lui. Le indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, parlano di un interessamento reale di Fabio Paratici.

