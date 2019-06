Pepe Reina alla Juventus potrebbe non essere solo un’indiscrezione di mercato. Infatti, il portiere spagnolo potrebbe raggiungere (eventualmente) Maurizio Sarri in bianconero e prendere il posto di Mattia Perin che partirà.

Secondo quanto riportato da Sportitalia il portiere spagnolo sarà il vice di Szczesny con il portiere della nazionale azzurra che sarà pronto a volare verso Roma per giocare con i giallorossi. Attenzione al fattore Maurizio Sarri che ha un ottimo rapporto proprio con Pepe.

Reina alla Juventus? Calciomercato: può sostituire Perin

I tifosi bianconeri non gradirebbero l’acquisto visto che in passato il calciatore è stato piuttosto piccato nei confronti della squadra bianconera. Come quando ha contestato un rigore facendo sottointendere che la Juventus venisse favorita. Di certo sarebbe un bel colpo per la squadra bianconera visto che è un ragazzo di assoluto livello anche per quanto riguarda la personalità.

