Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe giocare in Spagna nella prossima stagione, a oggi non ha ancora deciso il suo futuro.

La Juventus sta cercando un nuovo difensore, come detto anche da Fabio Paratici, da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini nella prossima stagione. Uno dei nomi più accostati ai bianconeri è quello di Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, che però avrebbe fatto sapere di non gradire particolarmente la destinazione torinese, in vista della prossima stagione. Su di lui ci sono alcune big del calcio europeo come Liverpool, Paris Saint–Germain e Barcellona. I blaugrana sembrano in vantaggio, su tutte le altre, ma la sua volontà sarebbe raggiungere Virgil Van Dijk ai Reds.

Juventus, De Ligt non vuole i bianconeri

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, deve ancora trovare la sua strada per il futuro, la squadra dove giocare a partire dalla prossima stagione. Il difensore olandese è stato uno degli artefici della grande stagione dei lancieri, che si sono issati fino alla semifinale di Champions League, uscendo contro il Tottenham. Secondo le indiscrezioni riportate da Sport, in Spagna, il giocatore non vorrebbe trasferirsi a Torino, ma preferisce una destinazione diversa. Su di lui ci sarebbero anche il Liverpool, il Barcellona e il Paris Saint–Germain.

