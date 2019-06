James Rodriguez alla Juventus potrebbe tornare di moda per il calciomercato dei bianconeri. Il centrocampista in forza al Bayern Monaco lascerà la Bundesliga e sta pensando seriamente di venire a giocare in Italia, magari proprio alla Juventus.

Ronaldo chiama James Rodriguez alla Juventus

Fabio Paratici starebbe lavorando al passaggio in bianconero del fantasista del Bayern Monaco. La stagione appena terminata potrebbe essere l’ultima in Bundesliga e a chiamarlo sembra essere stato un suo ex compagno: Cristiano Ronaldo. Nei giorni scorsi la Juventus avrebbe trovato nel commissario tecnico della selezione colombiana Carols Queiroz, un valido aiuto. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, avrebbe consigliato a James il trasferimento alla Juventus.

Secondo il tecnico portoghese il Diez colombiano, lasciando il Bayern, troverebbe nei bianconeri il punto di ideale rilancio giocando anche con Cristiano Ronaldo di nuovo. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Germania, ci sarebbero già stati i primi contatti con il colombiano nei mesi scorsi, tutto sembra fermo. Come già detto, il consiglio di Queiroz, tecnico apprezzato e stimato da James, potrebbe dare una grossa mano ai bianconeri che porterebbero a Torino un vero fuoriclasse del suo ruolo. Ma attenzione perchè il Bayern strizza l’occhio a Dybala.

