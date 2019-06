Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è nel mirino della Juventus da qualche tempo, difficile l’intesa tra i due club.

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, potrebbe lasciare la Capitale al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. Sul calciatore serbo c’è l’interessamento, forte, della Juventus che lo vorrebbe portare a Torino nella prossima stagione. La scorsa estate ci aveva provato il Real Madrid, non ottenendo una trattativa dato che il presidente laziale Claudio Lotito non vorrebbe cederlo. C’è ancora tanta distanza tra la Lazio e la Juventus, trovare un accordo sarà complicato.

Juventus, Milinkovic-Savic è nel mirino

Sergej Milinkovic–Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe lasciare la Capitale al termine di questa stagione, dopo un’annata con tanti alti e bassi. Il giocatore serbo la scorsa estate era stato sondato dal Real Madrid, con i biancocelesti che non avevano ceduto alle lusinghe spagnole. Il presidente Claudio Lotito, in un’intervista, ha dichiarato che non è disposto a lasciar partire il calciatore, solo per un’offerta irrinunciabile potrebbe mettersi al tavolo. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, i bianconeri sarebbero pronti a sborsare 60 milioni di euro, mentre Lotito ne chiede almeno 90. Bisognerà capire, nelle prossime settimane, quale sia la volontà del giocatore.

