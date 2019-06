La Juventus potrebbe approfittare di una situazione molto intrigante di calciomercato con Sturridge e Moreno gratis.

Il Liverpool ha annunciato che i due calciatori non rinnoveranno il loro contratto in scadenza il 30 giugno. Si possono dunque accordare con una nuova squadra che non dovrà pagare il prezzo del loro cartellino. Si tratta di due giocatori di livello ancora integri e interessanti per i grandi club.

Sturridge e Moreno, Calciomercato Juventus: occasioni a costo zero

Sturridge è un attaccante classe 1989, abile a muoversi sia come punta centrale che come attaccante esterno. La sua carriera era partita con grandi speranze, qualche infortunio poi l’ha frenato. Più interessante è Moreno difensore e centrocampista classe 1992 che può tornare utile per diversi ruoli nel campo.

