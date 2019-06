Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è ormai più di una suggestione per i tifosi della Juventus, che hanno visto l’addio di Massimiliano Allegri.

I tifosi della Juventus attendono un allenatore da acclamare, con l’annuncio del nuovo tecnico che stenta ad arrivare da qualche settimana. Secondo le indiscrezioni riportate dai media, in queste ore, pare che il catalano sia a un passo dall’essere il nuovo traghettatore della truppa bianconera. La presentazione ufficiale potrebbe essere fissata per la metà del mese di giugno, mentre l’annuncio potrebbe arrivare tra poche ore, mandando in visibilio il popolo della vecchia signora.

Juventus, la presentazione di Guardiola

La Juventus sta per chiudere l’arrivo, a Torino, di Pep Guardiola che sarà il sostituto di Massimiliano Allegri, che ha dato l’addio a fine stagione. E’ qualche settimana che il popolo bianconera attende di capire chi sarà il nuovo tecnico, con un annuncio che non arriva tenendo sulle spine i tifosi della vecchia signora. Secondo le ultime, però, è solo una formalità e dovrebbe presto arrivare Pep Guardiola, dal Manchester City. Come da comunicazione di qualche settimana fa, il 14 giugno l’Allianz Stadium sarà chiuso al pubblico, con i tifosi che sognano che quello sia il giorno della presentazione ufficiale.

