La Juventus attende di capire quale sarà il nuovo allenatore, per la prossima stagione, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve. Il favorito, ovviamente, è il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, pronto a lasciare la Premier League per accasarsi a Torino. Un tema importante è il modo di giocare della nuova Juventus, sotto la guida dello spagnolo ex Barcellona.

Juventus, come giocheranno i bianconeri

La Juventus punta tutto per vincere la Champions League, che manca a Torino ormai da 23 anni e quel 1996 che regalò la coppa più importante ai bianconeri. Il presidente Andrea Agnelli, per ritrovare il successo, vuole puntare nella prossima stagione su Pep Guardiola per la panchina della vecchia signora, dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Un tema importante, da trattare, potrebbe essere il nuovo modo di giocare che la Juventus dovrà intraprendere, con lo spagnolo in panchina. Potrebbe esserci qualche cambio in formazione, soprattutto grazie ai nuovi arrivi dal calciomercato, ma soprattutto nel modo di giocare. La nuova Juventus, infatti, potrebbe prediligere il possesso palla alla profondità, per scardinare le difese avversarie; un modo di giocare che con Massimiliano Allegri non abbiamo mai visto.

La Juventus di Guardiola:

Szczęsny, Trippier, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Pogba, C. Ronaldo, Icardi, Chiesa.

