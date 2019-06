Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe lasciare la Premier League per allenare la Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe abbracciare, tra qualche ora, il nuovo allenatore, che dovrebbe essere lo spagnolo del Manchester City Pep Guardiola. La concorrenza di Maurizio Sarri sembra, ormai, superata e il catalano è pronto a sbarcare a Torino per comandare i bianconeri, verso la conquista della Champions League. L’annuncio, come paventato in queste ore, potrebbe arrivare già nella serata di oggi. Bisognerà capire, poi, quali saranno le strategie di calciomercato dei bianconeri.

Juventus, Guardiola in chiusura

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola potrebbe lasciare, presto, la Premier League per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Lo spagnolo nella serata di ieri ha comunicato alla dirigenza la sua volontà di sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, qualunque sia la decisione presa dall’UEFA nei confronti degli inglesi. Secondo le ultime, di oggi, potrebbe arrivare l’annuncio in serata, dopo la chiusura settimanale della borsa. La Juventus, infatti, essendo una società quotata in borsa deve tenere d’occhio, anche, queste situazioni e comportarsi di conseguenza. L’ex Barcellona potrebbe essere il grande colpo targato Andrea Agnelli, che bisserebbe l’acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa estate.

