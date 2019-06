Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe presto essere annunciato dalla Juventus come nuovo tecnico, dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe, presto, annunciare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, con i dubbi che attanagliano i tifosi della vecchia signora. Secondo le ultime indiscrezioni, provenienti dall’Inghilterra, parlano di una possibile firma di Maurizio Sarri nelle prossime ore e allontanano, in maniera importante la candidatura di Pep Guardiola per la panchina bianconera.

Juventus, Guardiola o non Guardiola?

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe non essere il nuovo condottiero della Juventus, come sembrava negli ultimi giorni. Lo spagnolo, infatti, nella giornata di ieri con un’intervista concessa ai canali ufficiali dei citizens ha voluto parlare della sua situazione, non spingendosi però a parole che potevano far capire un addio alla Premier League: “Il meglio deve ancora venire, i tifosi del Manchester City si potranno ancora divertire. Lo faranno con, o senza, di me”. Le ultime voci sulla possibile firma di Maurizio Sarri, però, allontanano l’arrivo a Torino dello spagnolo ex Barcellona. Potrebbe, dunque, terminare la telenovela che stiamo vivendo sul prossimo allenatore della Juventus, con un annuncio ufficiale che tarda ad arrivare, lasciando i tifosi molto preoccupati.

