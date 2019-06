Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, resta il favorito per la panchina della Juventus, anche se gli inglesi credono di trattenerlo.

La Juventus è ancora senza allenatore, ogni giorno che passa senza l’annuncio ufficiale spaventa i tifosi bianconeri. Il nome che resta in prima linea per la panchina bianconera è, senza dubbio, quello di Pep Guardiola dato che lo spagnolo vuole trasferirsi a Torino a partire dalla prossima stagione. L’altro nome, invece, è quello di Maurizio Sarri che è tenuto bloccato dalla dirigenza della vecchia signora, fino a quando sarà in piedi la trattativa per l’ex Barcellona. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità, importanti, su questa situazione.

Juventus, Guardiola è in stand-by

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è colui che Fabio Paratici e Andrea Agnelli vogliono in panchina a partire dalla prossima stagione, per sostituire Massimiliano Allegri. Nelle ore scorse sembrava fatta per il catalano, ma un’intervista postata sui social del Manchester City ha spaventato i tifosi della Juventus. Il tecnico catalano, infatti, ha dichiarato: “Questo è il posto migliore per allenare, siamo solo all’inizio e il meglio deve ancora venire. Il Manchester City si toglierà delle soddisfazioni, con o senza di me”. Le sue parole sono interpretabili, certo è che non viene annunciata né una permanenza né un cambio di panchina.

