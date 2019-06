Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è tornato pienamente in corsa per la panchina della Juventus, dopo le parole di Pep Guardiola di ieri.

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, ex Napoli, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro, decisivo, tra il suo agente e il Chelsea per capire le modalità per liberare il toscano, che è diretto a Torino. Nelle prossime ore ci potrebbero essere novità importanti, anche in base a cosa succederà sulla pista che porta a Pep Guardiola.

Juventus, Sarri verso Torino?

L’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri potrebbe sedersi, presto, sulla panchina della Juventus, per rilevare il posto lasciato libero da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, nonostante sia stato accantonato per trattare Pep Guardiola, sta attendendo la chiamata da Torino per tornare ad allenare in Italia. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi il suo agente, Fali Ramadani, e gli emissari del Chelsea si incontreranno per trovare un modo per liberare a zero il tecnico ex Napoli. Dopo questo incontro Ramadani incontrerà, sicuramente, la Juventus per trattare il contratto con i bianconeri, sulla base di 6 milioni di euro a stagione.

