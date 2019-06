Benatia torna alla Juventus. Il difensore marocchino, secondo indiscrezioni, sarebbe ad un passo dal ritorno in bianconero. Unico dubbio potrebbe essere il ballottaggio con il greco della Roma Manolas.

Juventus, Benatia o Manolas per il dopo Barzagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset sarà uno fra Kostas Manolas e Mehdi Benatia il primo rinforzo che la Juventus si regalerà per la nuova difesa, un rinforzo che serve visto l’addio di Andrea Barzagli. Naturalmente oltre ad uno dei due giocatori sopra citati, la Juventus starebbe lavorando per un grandissimo colpo per la retroguardia bianconera, e anche qui ci sono due nomi su tutti: Koulibali e De Ligt.

Il centrale del Napoli è stato dichiarato incedibile o quasi dal Presidente azzurro De Laurentiis che non vorrebbe dar via il suo difensore ed inoltre non lo vorrebbe darlo alla Juventus. Per quanto riguarda De Ligt l’affare è complicato, ma non impossibile. Il Barcellona, altra squadra interessata all’Olandese, ancora oggi non si è fatto vivo e per i bianconeri questo potrebbe essere un vantaggio. La cifra che Paratici ha preparato è di circa 85 milioni di euro, basterà?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK