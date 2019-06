Milinkovic-Savic alla Juventus. Il serbo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già trovato l’accordo con i bianconeri per la prossima stagione. Adesso la società bianconera dovrà convincere Lotito a cedere il suo gioiello.

La Juventus ha le carte per convincere Lotito

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il serbo per la prossima stagione. Adesso però bisogna convincere il Presidente laziale Lotito. Per liberare il serbo servirebbero circa 120 milioni di euro. Lotito potrebbe fare uno sconto solamente se fosse il giocatore, in prima persona, a chiedere di andare via.

A Torino stanno valutando la possibilità di dare ai biancocelesti oltre al cash chiesto dal patron laziale anche due contropartite tecniche. I principali indiziati sono Leonardo Spinazzola e Cristian Romero. Il primo non è riuscito a trovare molto spazio in questa stagione e potrebbe essere sacrificato, mentre il giovane difensore del Genoa è stato già bloccato dalla Juve che potrebbe cederlo subito a Simone Inzaghi. Sarri, o chi per lui, deciderà tra qualche giorno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK