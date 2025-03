Stangata Giuntoli, game over alla Juve: “Ha sbagliato tutto”

Cristiano Giuntoli è ritenuto il principale colpevole del fallimento stagionale della Juventus: gravi accuse per il ds bianconero

L’umiliante tonfo tra le mura amiche contro l’Atalanta, impostasi 4-0, ha fatto e sta facendo ancora tanto rumore in casa Juventus dove l’umore non può essere certamente dei migliori.

La striscia di vittoria consecutive ed i sogni scudetto sono stati fermati in maniera quasi brutale dalla Dea che ha riportato i bianconeri con i piedi per terra. Sul banco degli imputati per una sconfitta simile è salito per primo Thiago Motta per il quale è stato chiesto l’esonero dopo l’ennesima partita chiave fallita. Il tecnico bianconero ha fallito sia in Champions League che in Coppa Italia e adesso il suo futuro a Torino è più in bilico che mai, tanto che il quarto posto potrebbe non bastare.

L’alibi della squadra giovane, davanti a certi risultati, non regge più e contro l’Atalanta Thiago Motta potrebbe essersi giocato il posto in maniera definitiva. Tuttavia, il tecnico italo-brasiliano non è l’unico ad essere ritenuto colpevole di una stagione fallimentare, ma tifosi ed addetti ai lavori hanno indicato in Cristiano Giuntoli come il principale responsabile dei risultati negativi ottenuti dalla squadra.

Tra questi il giornalista ed il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che tramite il suo profilo X ha attaccato il ds bianconero, sottolineando come quest’anno abbia sbagliato di tutto e di più.

Juventus, game over per Giuntoli: l’attacco di Ravezzani è durissimo

Vedendo il rendimento di Koopmeiners e Nico Gonzalez, oltre ai continui infortuni di Douglas Luiz, non si può certo dire che il mercato della Juventus sia stato ottimale. Il ds Cristiano Giuntoli è ritenuto colpevole quanto Motta per la stagione fallimentare dei bianconeri e tramite il suo profilo X il giornalista Fabio Ravezzani ha attaccato duramente il ds bianconero, sottolineando come abbia sbagliato praticamente tutto.

Il direttore di Telelombardia ha fatto sapere come gli errori di Giuntoli siano stati tanto la scelta dell’allenatore quanto gli acquisti e secondo lui non dovrebbe restare a Torino: “Siamo ormai sul finale di stagione e va detto che Giuntoli ha sbagliato praticamente tutto. Dall’allenatore alla quasi totalità degli acquisti Juve. Diventa francamente temerario dargli ancora fiducia” ha scritto, condannando il ds bianconero.

Un parere che ha trovato concordi molti tifosi bianconeri che pure hanno attaccato Giuntoli, soprattutto per l’operazione Koopmeiners, costato ben 60 milioni di euro e rivelatosi fino ad oggi uno dei flop dell’anno della Serie A. Per questo motivo, oltre a Thiago Motta, Ravezzani crede che anche Giuntoli debba farsi da parte a fine stagione in quanto principale colpevole del fallimento del progetto bianconero.