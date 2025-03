Andrea Agnelli ritorna alla Juve: il nuovo allenatore è un big mondiale

Calciomercato Juventus, ritorna Andrea Agnelli con il nuovo tecnico: un big mondiale che potrebbe cambiare le sorti.

La Juventus potrebbe essere al centro di una clamorosa svolta societaria. Secondo quanto riportato da Enrico Testa, giornalista collaboratore de La Stampa, Andrea Agnelli starebbe lavorando per rilevare il club in maniera personale, svincolandosi così da Exor, la holding di famiglia controllata dal cugino John Elkann.

Agnelli, che ha guidato la Juventus dal 2010 al 2023 portandola ai vertici del calcio europeo, starebbe lavorando a questa operazione da diversi mesi. Per concretizzare il progetto, l’ex presidente bianconero avrebbe il supporto di un fondo americano e, secondo alcune ipotesi, potrebbe esserci anche il coinvolgimento di Red Bull. Il colosso austriaco, già proprietario di squadre come Lipsia e Salisburgo, potrebbe essere interessato a un ingresso nel calcio italiano attraverso un’operazione di questo calibro.

Agnelli ritorna alla Juve con Klopp

Oltre alla riorganizzazione societaria, Agnelli avrebbe già individuato l’uomo giusto per una rivoluzione tecnica: Jurgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool che potrebbe rappresentare il profilo ideale per riportare la Juventus ai fasti di un tempo.

L’eventuale arrivo di Klopp segnerebbe un cambio netto rispetto alla gestione attuale, con un approccio basato su pressing alto, intensità e rinnovamento della rosa. Un progetto ambizioso che, se confermato, infiammerebbe i tifosi bianconeri. Al momento non ci sono conferme ufficiali su questa operazione, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Se Agnelli dovesse davvero riuscire a riacquisire il controllo della Juventus, si aprirebbe una nuova era per il club bianconero, con prospettive entusiasmanti sia dal punto di vista finanziario che sportivo.

Resta da capire quale sarà la posizione di Exor e della famiglia Elkann in merito a questa possibile svolta, così come l’effettiva volontà di Klopp di accettare una sfida in Serie A. Di certo, i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della Vecchia Signora.