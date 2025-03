Ribaltone societario alla Juventus: annuncio UFFICIALE Exor

Ribaltone societario alla Juventus, dopo le voci delle ultime ore arriva l’annuncio ufficiale di Exor. Ecco la verità sulle indiscrezioni

La smentita è ufficiale e arriva qualche giorno dopo quelle che sono state le indiscrezioni di un passaggio di proprietà bianconero. L’azienda Juventus, a quanto pare, non è in vendita e né sarà venduta dalla Exor. E, non ci sono nemmeno in programma dei ricambi nell’azionariato.

Ad annunciarlo è stato proprio Exor, così come riportato da Il Sole 24 Ore, che parla di “nessun riscontro fattuale” su tutte quelle che sono state appunto le indiscrezioni che sono venute fuori nel corso degli ultimi giorni. Una notizia che ha scatenato i commenti dei tifosi bianconeri soprattutto perché si è parlato di un possibile riassetto nell’azionariato della società con un eventuale ritorno, inoltre, di Andrea Agnelli. Non c’è niente di vero, almeno per il momento, e mai prima d’ora attorno ad una notizia del genere si era mossa direttamente Exor.

Vuol dire che le voci erano diventate troppo insistenti e sappiamo che questo, per una società anche quotata in borsa, potrebbe generare delle prese di posizione che possono anche alterare quello che è il valore della stessa. Quindi all’orizzonte, al momento, non c’è nessuna di queste cose in vista. Si rimane così come si è al momento, ma magari dentro la società bianconera che sta vivendo oggettivamente dei momenti difficili sotto l’aspetto sportivo, qualcosa potrebbe anche cambiare ma solo nei dirigenti. E nello staff tecnico. Ma questi cambiamenti non vanno in nessun modo ad intaccare quella che è la proprietà storica della società bianconera di Torino, da sempre in mano agli Agnelli. Ma in questo caso non più di Andrea, dimessosi in tronco un paio di anni fa insieme a tutto il consiglio di amministrazione.