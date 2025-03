Thiago Motta lascia la Juve: scambio bomba, svelato il suo nuovo club

Thiago Motta lascia la Juventus. Uno scambio bomba con l’allenatore bianconero che ormai ha il destino segnato. Ecco cosa potrebbe succedere

Il destino di Thiago Motta appare segnato. Ci sono davvero pochissime possibilità che l’attuale allenatore della Juventus possa rimanere in sella anche l’anno prossimo. Troppo male sta andando la sua squadra, e l’umiliazione contro l’Atalanta pesa tantissimo. All’orizzonte, inoltre, c’è pure un’altra partita difficile contro la Fiorentina.

Giuntoli, in tutto questo, viene detto che stia pensando al nuovo tecnico e inoltre dopo la disfatta di domenica scorsa avrebbe contattato Tudor. Ma ieri TuttoSport ha parlato di un traghettatore interno, così come era successo lo scorso anno con Montero, mettendo in lizza pure Magnanelli e Brambilla, rispettivamente alla Primavera e alla Next Gen. In poche parole si sta sfogliando la margherita dentro la Continassa e la sensazione è che una decisione verrà presa solamente al termine della stagione. A meno che non succeda qualcosa di davvero incredibile nelle prossime settimane che porti dritto al cambio immediato con una soluzione, come detto, che esiste già dentro la società e quindi senza mettere un ulteriore allenatore a libro paga.

Thiago Motta lascia la Juventus: va in Arabia

Ma una rivelazione clamorosa, in queste ore, l’ha fatta Michele De Blasis che è intervenuto al programma Juventibus su Twitch. Uno scambio in panchina, se possiamo definirlo in questo modo, con un addio di Motta che anche in questo caso è scritto. Le parole non lasciano spazio né a commenti né a interpretazioni.

“Thiago Motta? Sono arrivati dei sondaggi da parte di alcune squadre con il suo entourage. Squadre europee? No, è una squadra araba e potrebbe esserci un intreccio di panchine”. Ma che intreccio di panchine ci potrebbe essere con una squadra araba? Non lo sappiamo, e non è dato a sapersi per noi, ma di primo acchito, da quelle parti, visto che le cose non è che stiano andando benissimo, il nome che viene in mente è quello di Pioli. Poi, ovvio che non sappiamo se è lui o meno e non ci addentriamo nemmeno minimamente in una considerazione del genere. Però di nomi altisonanti oltre quello dell’ex Milan non ce ne stanno. Insomma, vedremo.