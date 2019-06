L’Inter ha offerto alla Juventus Ivan Perisic per Joao Cancelo. Il calciomercato ci propone dunque un possibile e interessante scambio sull’asse Milano Torino.

Secondo SportMediaset sarebbero stati i nerazzurri a chiedere il portoghese, che due stagioni fa aveva già giocato a San Siro. Nell’affare volevano inserire Ivan Perisic, ma pare che sia stata proprio la Juventus a dire di no a un’affare che è diventato quindi impossibile.

Perisic per Cancelo, Calciomercato Juventus: porta chiusa dai bianconeri

La Juve comunque dovrebbe cedere l’ex Valencia, appare ormai certo il fatto che questi possa andare a giocare in Premier League. C’è chi parla di un possibile approdo al Manchester City come parziale contropartita per arrivare a Pep Guardiola.

