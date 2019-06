La Juventus punta Alessio Romagnoli per rinnovarsi dietro. Il capitano del Milan però costa e non è facile da prendere.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve sarebbe stato proprio Fabio Paratici a muoversi per arrivare a cercare di prendere il difensore dei rossoneri. Calciatore di livello ed esperianza nonostante la giovane età potrebbe essere l’alter ego di Leonardo Bonucci.

Romagnoli alla Juventus? Calciomercato: sondaggio col Milan

Il Milan non cede facilmente, ma ci sono buone possibilità che il calciatore si muova in questa finestra di calciomercato per motivi puramente economici. Pagato 20 milioni di euro dalla Roma potrebbe lasciare Milano per oltre il doppio di questa cifra.

