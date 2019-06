Medhi Benatia sembra pronto a tornare alla Juventus, ripercorrendo i passi che aveva fatto il collega Leonardo Bonucci.

Il centrale marocchino aveva lasciato i bianconeri a gennaio dopo alcuni battibecchi con Max Allegri. Confessò infatti di aver deciso di andare via perchè il tecnico livornese gli aveva garantito il posto da titolare anche con il ritorno di Bonucci e poi non lo aveva mai schierato.

Benatia torna alla Juventus? Calciomercato: rinforzo low cost in difesa

Il centrale non si è trovato in Qatar e ora sembra pronto a fare un passo indietro anche perché a Torino non c’è più Massimiliano Allegri. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settmane quando i bianconeri potrebbero finalizzare l’acquisto del calciatore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK