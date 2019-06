Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare alla Juventus a partire dalla prossima stagione, con Guardiola in panchina.

La Juventus potrebbe ritrovare un ex simbolo, secondo le ultime indiscrezioni Fabio Paratici sarebbe, infatti, pronto a dare l’assalto a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United sarebbe il grande colpo, estivo, della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione. Il nodo fondamentale per il suo arrivo, però, dovrebbe essere Pep Guardiola come nuovo allenatore bianconero, tutti sono in attesa dell’annuncio da parte di Andrea Agnelli.

Juventus, Pogba a Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare presto a vestire la maglia della della Juventus. Il nodo per il suo ritorno potrebbe essere l’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, con l’annuncio che potrebbe arrivare in queste ore. Il francese ha passato una stagione difficile, con la maglia dei Red Devils, soprattutto con José Mourinho in panchina. Ole Solskjaer, al suo arrivo al posto del portoghese, è riuscito a rivitalizzare il campione del mondo, con la Francia, del 2018. Ricordiamo, anche, che la Juventus è stata il trampolino di lancio della sua carriera. Secondo il Corriere dello Sport, Fabio Paratici e la Juventus avrebbero deciso di dare l’assalto a Pogba, per riportarlo a Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK