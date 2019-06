Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, rimane in corsa per la panchina della Juventus, il tecnico toscano potrebbe essere il dopo Allegri.

La Juventus non ha ancora un allenatore, a un mese dall’inizio del ritiro estivo alla Continassa, in vista della prossima stagione. I bianconeri attendono di capire chi sarà il nuovo tecnico, con Maurizio Sarri e Pep Guardiola che stanno battagliando per conquistare la panchina della vecchia signora. Secondo le ultime, di Sky Sport, Andrea Agnelli e Fabio Paratici attendono il sì del Chelsea per far firmare l’ex Napoli.

Juventus, Sarri verso Torino

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, continua a essere in corsa per la panchina della Juventus, che cerca il sostituto di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la dirigenza bianconera starebbe attendendo il sì del Chelsea per far firmare l’ex tecnico del Napoli. I tifosi sperano, ancora, in Pep Guardiola e attendono di capire se lo spagnolo si sederà sulla panchina dei bianconeri nella prossima stagione. Ogni ora che passa, però, porta sempre di più verso Maurizio Sarri, con un annuncio che potrebbe arrivare tra non molto. In questa stagione il toscano ha conquistato il suo primo trofeo internazionale, l’Europa League, con il suo Chelsea che ha battuto in finale a Baku l’Arsenal per 4-1.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK