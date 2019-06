Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è uno dei due pretendenti alla panchina della Juventus, in attesa dell’annuncio ufficiale della società.

La Juventus attende di capire chi sarà il nuovo allenatore della prossima stagione, dopo l’addio dato da Massimiliano Allegri qualche settimana fa. I due favoriti sono Maurizio Sarri e Pep Guardiola, con il secondo leggermente avanti nelle gerarchie. L’allenatore toscano ha, però, trovato l’accordo con la Juventus e con il Chelsea, con i blues che hanno dato l’assenso a firmare con i bianconeri. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il fatidico annuncio, che tutti attendono da settimane.

Juventus, Sarri possibile nuovo tecnico

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è uno dei due pretendenti rimasti per la panchina della Juventus, a partire dalla prossima stagione. L’allenatore toscano in questa sua prima esperienza ai blues ha conquistato il terzo posto e la vittoria in Europa League, in finale per 4-1 sull’Arsenal. La Juventus non ha ancora annunciato il nuovo tecnico, mandando nel panico la maggioranza della tifoseria, ma potrebbe già arrivare nelle prossime ore. L’ex Napoli è tornato molto vicino a Pep Guardiola, nonostante non sia il favorito, e potrebbe esserci qualche sorpresa. Secondo alcune indiscrezioni di un tifoso, di qualche giorno fa, lo stesso Sarri gli aveva detto: “Andrò alla Juventus, lunedì diremo tutto”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK