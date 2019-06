Joao Cancelo, terzino della Juventus, potrebbe lasciare Torino dopo solamente una stagione, regna l’incertezza attorno al portoghese.

La Juventus attende di capire chi sarà il nuovo allenatore, con l’annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il calciomercato bianconero, in stallo, sta risentendo di questa situazione, sia per quanto riguarda le entrate che le cessioni. Uno dei giocatori bloccati è, senza dubbio, il terzino Joao Cancelo che non ha ancora deciso se lascerà, o meno, la Juventus nella prossima stagione. Sulle sue tracce c’è, da tempo, il Manchester City con un’offerta importante.

Juventus, incerto il futuro di Cancelo

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, è arrivato a Torino la scorsa estate dal Valencia, dopo una stagione vissuta in Italia con la maglia dell’Inter. Il portoghese, in questa stagione, ha diviso l’opinione dei tifosi e degli addetti ai lavori, dopo una prima parte di alto livello e una seconda altisonante. Il giocatore è, infatti, mancato nella parte importante dell’annata, i risultati della Juventus ne hanno risentito. Secondo le ultime indiscrezioni, su di lui c’è il forte interesse del Manchester City che avrebbe messo sul piatto, ben, 60 milioni di euro. A oggi, però, il suo futuro è incerto e non è ancora stato deciso se lascerà, o meno, la maglia bianconera, presumibilmente si attenderà l’annuncio del nuovo allenatore.

