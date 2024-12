Juve, salta un altro legamento: operazione e stagione finita

Nuovo guaio alla Juve: salta un altro legamento e la stagione è praticamente finita anche per lui. Arriva il comunicato ufficiale, le ultime

Il periodo nero per la Juve con gli infortuni continua e sta colpendo soprattutto la difesa. L’ultimo comunicato ha gettato ancora più nel panico il club bianconero sempre più senza alternative in quella zona del campo. Una vera e propria sciagura, quando la sfortuna si accanisce contro una squadra diventa complicato uscirne. Le stagioni che non nascono sotto una buona stella si vedono anche da questi particolari.

Cristiano Giuntoli sarà costretto a ritornare sul mercato a gennaio per sopperire ai KO di Bremer e Cabal. I due si sono fatti male in maniera seria e hanno chiuso anzitempo la loro stagione. Si rivedranno direttamente l’anno prossimo. Va preso almeno un centrale di livello, di spessore internazionale, che sappia sopperire all’assenza in particolare dell’ex Torino. Come se non bastasse lo scorso sabato è arrivato un altro KO, riguardante Cambiaso.

Altro problema per la Juve: stagione finita dopo l’operazione

Era appena rientrato Savona da un problemino accusato in precedenza, a fermarsi ora è uno dei migliori giocatori stagionali per i piemontesi. L’ex Genoa dopo essersi sottoposto agli esami strumentali dovrà essere monitorato quotidianamente. Nulla di particolarmente grave ma con ogni probabilità in Champions darà forfait. La maledizione della difesa ha riguardato, in maniera più seria, anche un nuovo giocatore.

Ci riferiamo a Pedro Felipe della Juventus Next Gen, uscito a seguito di una distorsione del ginocchio destro nella gara contro la Turris. Gli aggiornamenti dopo gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il difensore della squadra di Brambilla si è sottoposto ad un’operazione, perfettamente riuscita. Il giocatore inizierà l’iter riabilitativo ma per rivederlo in campo servirà dal tempo. Il classe 2004 ha visto la sua stagione finita al pari di alcuni suoi colleghi di prima squadra. Arrivederci alla seconda metà del 2025.

“Pedro Felipe è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Dott. Giacomo Zanon, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“, questo recita il comunicato della Juve. Il ragazzo, invece, ha affidato ai social i suoi pensieri: “Non ti aspetteresti mai di vivere una cosa del genere, ma ora devi accettarlo e fare tutto il possibile per superarlo e tornare ancora più forte. Grazie a tutti per la vostra energia, affetto e incoraggiamento”.