Giuntoli l’ha fatto di nuovo: Inter di sasso, diventerà bianconero

Cristiano Giuntoli al lavoro, Juventus protagonista sul mercato: nerazzurri battuti, arriva il grande colpo

Avviarsi sulla strada del nuovo ciclo, per la Juventus, non si sta rivelando facile, tutt’altro. E’ noto che le rivoluzioni e i grandi cambiamenti hanno bisogno del loro tempo per produrre risultati e il club bianconero non fa eccezione, con un avvio di stagione che ha mostrato delle cose interessanti ma anche delle fisiologiche difficoltà per Thiago Motta e soci.

La Juventus è ancora imbattuta in campionato ma ad oggi sarebbe addirittura fuori dalla zona Champions. E’ vero che le squadre davanti stanno tenendo una andatura particolarmente sostenuta, ma al tempo stesso la squadra torinese non riesce proprio a decollare, gravata da troppi pareggi. Su cui sicuramente stanno influendo i tanti infortuni, che impediscono a Thiago Motta di schierare la miglior versione della Juve che avrebbe in mente.

Questi sono i motivi per i quali a gennaio la Juventus interverrà pesantemente sul mercato. Diversi i rinforzi che ha chiesto l’allenatore a Giuntoli, per avere nuovamente a disposizione una rosa con tante alternative e potersi giocare fino in fondo le proprie carte. Il dirigente bianconero sta lavorando su più tavoli per accontentare Motta, ma guarda non soltanto alle mosse nell’immediato, bensì anche a quelle per il futuro. In estate, a maggior ragione, la Juventus dovrà ulteriormente potenziarsi per salire di livello. E per Giuntoli è fondamentale battere l’Inter su un obiettivo di mercato.

Giuntoli beffa Marotta: la Juventus mette le mani su David

Il derby d’Italia tornerà ad accendersi e questa volta riguarda Jonathan David, attaccante che ha stregato tutte le grandi d’Europa. Il canadese non rinnoverà con il Lille, come è ormai arcinoto, dunque è una occasione da non farsi assolutamente scappare.

L’agente del giocatore è stato visto di recente a San Siro, il che ha lasciato supporre che l’Inter potesse essere in vantaggio. Tuttavia, le cifre complessive dell’operazione al momento avrebbero attivato delle riflessioni in casa nerazzurra. Juventus che invece si prepara a mollare gli ormeggi, con la cessione di Vlahovic e qualche altro addio pesante che potrebbe fornire con ogni probabilità le risorse necessarie per pagare all’entourage di David le ricche commissioni richieste e per investire nell’ingaggio dell’attaccante. Il dopo Vlahovic è stato già scelto, Giuntoli va all’attacco e prepara la beffa a Marotta.