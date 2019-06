Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, ha parlato del suo futuro in un’intervista, lasciando ancora aperte le porte a tutti i club interessati.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, aveva fatto sapere che uno degli obiettivi dei bianconeri per questo calciomercato era un difensore. Un giocatore, già a livello internazionale, da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, in modo tale da avere un ruolo coperto e di spessore. Uno dei nomi che si son fatti per la Juventus è quello di Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, che lascerà l’Olanda per un grande club. Su di lui ci sono anche Barcellona, Liverpool e Paris Saint–Germain.

Juventus, De Ligt resta nel mirino

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, è stato intercettato dal Mundo Deportivo per parlare del suo futuro, ancora incerto che verrà annunciato nelle prossime settimane: “Sto valutando se la scelta migliore, oggi, è quella di andare al Barcellona. – Si legge su TuttoJuve – Io voglio solamente giocare, questo è il mio interesse. Non ho paura, assolutamente, della concorrenza interna e non cerco solamente un club che mi riempia di soldi. Le parole di Ronaldo non sono fondamentali, io guardo la mia strada e prendo le decisioni per il mio interesse personale. Ora andrò in vacanza per rilassarmi, nel mentre cercherò di capire quale può essere il mio futuro”.

