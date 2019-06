La Juventus punta con grande attenzione il terzino della Roma Luca Pellegrini. Il calciatore è reduce da un periodo di prestito molto importante al Cagliari.

Nato terzino sinistro ora è impegnato all’Europeo Under 20 dove viene schierato da mezzala mancina. La trattativa è difficile, visto che come ricorda Calciomercato.com i giallorossi vorrebbero trattenerlo per cercare di lanciarlo cedendo Kolarov.

Luca Pellegrini alla Juventus? Calciomercato: la Roma frena, ma Raiola…

Attenzione al fattore Mino Raiola che è l’agente del calciatore e che lo è stato del vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Inoltre c’è da soffermare che sta parlando già con la Juventus per il rinnovo di Moise Kean e per il clamoroso ritorno di Paul Pogba.

