Marcelo alla Juventus torna un nome d’attualità per il calciomercato dell’estate 2019, il calciatore può raggiungere un anno dopo Cristiano Ronaldo.

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa in maniera indiretta. Questi specifica: “Feriand Mendy ha avuto una crescita importante, due anni fa era in seconda divisione e ora si appresta a giocare con la maglia del Real Madrid”. Il terzino lascerebbe la strada aperta per la cessione di Marcelo.

Marcelo alla Juventus, Calciomercato: torna di moda il brasiliano

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore coi bianconeri che stanno lavorando per rinforzare la squadra alla ricerca di quella Champions League che manca ormai da troppo tempo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK