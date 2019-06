Monumentale Bonucci in Italia Bosnia. Il difensore della Juventus si mette in mostra per una partita spettacolare e perfetta sotto tutti i punti di vista.



Leonardo Bonucci è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’importante vittoria dell’Italia sulla Bosnia, nella gata valevole come quarta giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei di calcio.

Bonucci monumentale, grande prova del centrale azzurro

L’Italia conquista la quarta vittoria su quattro partite e lo fa battendo per 2-1 la Bosnia di Miralem Pjanic. Una partita difficile per gli azzurri che vengono messi spesso in difficoltà da Dzeko e compagni. La retroguardia azzurra tiene fino al gol del centravanti che scuote l’ambiente azzurro. A salvare Roberto Mancini ci pensano prima Sirigu con due interventi stepitosi ed un monumentale Leonardo Bonucci, protagonista di un salvataggio che sa di gol.

Il centrale della Juventus con un intervento in extremis in estirata salva la porta di Sirigu permettendo all’Italia di non subire il gol che avrebbe potuto tagliare le gambe agli azzurri. Con Chiellini forma un autentico muro difensivo, poi a cinque minuti dalla fine, Leo si trasforma in regista e con un lancio di 40 metri pesca Insigne che è bravo a trovare Verratti in area di rigore per il 2-1 finale.

