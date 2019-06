Alvaro Morata, attaccante del Chelsea in prestito all’Atletico Madrid, ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Maurizio Sarri, per la nuova avventura.

La Juventus attende di capire chi sarà il nuovo allenatore, ma un’importante indiscrezione la lancia l’ex bianconero Alvaro Morata. L’attaccante della nazionale spagnola, infatti, in un’intervista ha voluto parlare dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, come sostituto di Massimiliano Allegri. L’attaccante ha parlato dopo la vittoria per 3-0, di ieri sera, contro la Svezia nelle qualificazioni a Euro 2020.

Juventus, l’annuncio di Morata

Alvaro Morata, attaccante del Chelsea in prestito all’Atletico Madrid, in un’intervista concessa a Sportmediaset, ha voluto parlare di Antonio Conte e Maurizio Sarri, per le loro nuove avventure: “Vorrei fare il mio in bocca al lupo ad entrambi gli allenatori. Posso dire che sono due grandi uomini, prima che due grandi tecnici. Tutti e due spero riescano ad avere fortuna, e a vincere, ma un po’ di più il nuovo allenatore della Juventus. Io non so se arriverà a Torino Sarri, ma tutto fa pensare che sia così…“. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid, ha parlato dopo la partita della Spagna di ieri sera contro la Svezia, nella quale ha segnato su rigore all’85’..

