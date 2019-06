Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare, nuovamente, in Italia alla Juventus.

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il grande colpo estivo della Juventus, il francese è nella lista dei desideri della Juventus. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, non appena verrà annunciato il nuovo allenatore, si fionderà sul calciatore francese. Nella trattativa, però, potrebbe rientrare Paulo Dybala, che piace molto al Manchester United, e farebbe il percorso inverso di Paul Pogba. Secondo le indiscrezioni di As, però, gli inglesi non vorrebbero cederlo, quindi sarà fondamentale la volontà del calciatore.

Juventus, Pogba potrebbe tornare

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba potrebbe cambiare maglia al termine di questa stagione, lasciando la Premier League. Sul calciatore francese c’è il forte interesse della Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici che è stregato dal calciatore e vorrebbe tentare di riportarlo in bianconero. In questa stagione, però, con la maglia dei Red Devils ci sono stati molti problemi per lui, soprattutto nella prima parte con José Mourinho in panchina. Il francese vuole rilanciarsi e tornare a livelli alti, per questo potrebbe decidere di accettare i bianconeri, probabilmente la trattativa inizierà, però, soltanto se in panchina a Torino ci sarà Pep Guardiola. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno sviluppi interessanti su queste situazioni in casa Juventus.

