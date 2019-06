Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe arrivare presto sulla panchina della Juventus, in vista della prossima stagione.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, potrebbe presto sedersi sulla panchina della Juventus, come successore di Massimiliano Allegri. Il toscano ha dato l’addio ai bianconeri dopo cinque anni, e altrettanti Scudetti di fila, lasciando libero il suo posto. Oggi il Manchester City, sui social, ha dato un segnale per il possibile addio del Catalano, ex allenatore del Barcellona. I tifosi continuano a sognare, anche se la candidatura di Maurizio Sarri rimane forte e alle spalle di Guardiola.

Juventus, la conferma del City su Guardiola

Sembra poter essere arrivata una svolta in casa Juventus per il nuovo allenatore, dopo settimane di attesa per la proclamazione del successore di Massimiliano Allegri. Oggi l’UEFA ha comunicato al Manchester City che c’è una possibilità di esclusione dalla prossima Champions League, un brutto segnale per il club inglese che perderebbe, così, molto appeal. In più, la stessa società dei Citizens con un post su Instagram ha lanciato un segnale del possibile addio di Pep Guardiola, con una foto dello spagnolo accompagnata da una frase: “Piove di traverso”. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità importanti su questo fronte.

