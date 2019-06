Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, che tutti dicano Maurizio Sarri è notizia che non ci smuove anche perchè le conferme ci sono.

Secondo quanto riportato da SignoraMiaCalcioNews e dal direttore Marco Venditti pare che la società bianconera sia vicinissima all’annuncio del tecnico. Guardiola dovrebbe essere annunciato venerdì con tanto di presentazione con lo stadio che è stato blindato per il 14.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, arrivano ulteriori conferme

Continuano i tira e molla su Sarri, ma a quanto risulta secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nome è solo un depistaggio per arrivare poi all’annuncio e al grande botto che porterà a Pep.

Il catalano sembra aver parlato oggi in un’intervista che è diventata virale e dove spiega che rimarrà al City. Parole che hanno fatto tremare i tifosi bianconeri che non vogliono assolutamente Sarri. Alcuni evidenziano come si tratti anche in questo caso di un depistaggio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK